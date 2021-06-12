شكرا لقرائتكم خبر عن اليساري كاستيلو يتأهب لإعلانه رئيساً لبيرو وسط نزاعات قانونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليما - رويترز

يتأهب اليساري بيدرو كاستيلو الذي يتصدر سباق الرئاسة المحتدم في بيرو، لإعلان فوزه بالمنصب، رغم وجود مشاحنات قانونية حول فرز الأصوات، مما أثار أجواء توتر في البلاد.

وقال كاستيلو لمؤيديه الليلة الماضية وسط النزاعات القانونية المتعلقة بالفرز: "ندعو شعب بيرو لأن يبقى يقظاً".

وتشير وسائل إعلام محلية إلى أن السلطات الانتخابية بحثت تغيير القواعد بما يسمح لليمينية كيكو فوجيموري الطعن في سلامة نحو 200 ألف صوت، لكنها أحجمت عن تطبيق التعديلات بعد ضغوط مكثفة من معسكر كاستيلو.

وكاستيلو، وهو معلم في المرحلة الابتدائية وزعيم نقابي، متقدم على فوجيموري بواقع 60 ألف صوت بعد فرز 99.6 في المئة من الأصوات.

وأثار كاستيلو أجواء من القلق إزاء سعي المعسكر المنافس إبطال أصوات في مناطق يحظى فيها بأغلبية، وسعى للحصول على توضيح من الهيئة الانتخابية.

والسباق شديد التقارب، وحصل فيه كاستيلو على 50.2 في المئة من الأصوات بفارق ضئيل عن فوجيموري التي تحدثت بلا سند عن حدوث تزوير.

وكتب فلاديمير سيرون، رئيس حزب "بيرو الحرة" الذي ينتمي إليه كاستيلو، على تويتر، أن "الشعب يجب أن ينتفض" دفاعاً عن التصويت، وكان قد أعلن في وقت سابق من يوم الجمعة، فوز كاستيلو في السباق بالغ الاحتدام.

ولم تعلن الهيئة الانتخابية الفائز بعد، لكن معظم المعلقين وبعض الزعماء اليساريين بالمنطقة ومنهم زعيما الأرجنتين وبوليفيا، هنأوا كاستيلو بالفوز، مما أثار احتجاجات من جانب حكومة بيرو.

وأضاف سيرون: "يهنئ العديد من رؤساء العالم بيدرو كاستيلو على الفوز، وهو ما يعني أنه يتمتع بشرعية دولية قوية".

وفوجيموري هي ابنة الرئيس السابق المسجون ألبرتو فوجيموري، وقد تعهدت بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وسياسات السوق الحرة في ثاني أكبر منتج للنحاس في العالم.