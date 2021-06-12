شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تعلن إصابة ربع سكانها بـ"كورونا" وروسيا تسجل زيادة حادة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مكسيكو سيتي - رويترز

قالت وزارة الصحة في المكسيك إن نحو ربع السكان البالغ عددهم 126 مليوناً أصيبوا بفيروس كورونا، وهو عدد أكبر بكثير من عدد الإصابات المؤكدة في البلاد، وقالت الوزارة في بيان نقلاً عن مسؤول في المعهد الوطني للصحة العامة، إن المسح العام للصحة والتغذية لعام 2020 أظهر أن نحو 31.1 مليون شخص أصيبوا بالفيروس.

وقدمت الوزارة هذا التقدير مع تسجيل البلاد 3282 إصابة جديدة و 243 حالة وفاة أخرى، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليونين و448820 والوفيات إلى 229823.

وقالت الحكومة في السابق، إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير.

وذكرت بيانات منفصلة نشرت في مارس/آذار أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى 60 بالمئة على الأقل من الرقم المؤكد.

زيادة الإصابات في روسيا



وفي روسيا، تم الإعلان عن تسجيل 13510 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في زيادة حادة لليوم الخامس على التوالي، مما رفع إجمالي الإصابات اليومية لأعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر.

جاء هذا بعد يوم من تصريح رئيس بلدية موسكو بأنه يتوقع أن تبلغ الإصابات بالعاصمة ذروتها في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز.

وبعد الأرقام الأخيرة، وصل العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في روسيا إلى خمسة ملايين و193964 منذ بدء الجائحة، وقال فريق العمل الحكومي المكلف بمكافحة فيروس كورونا إن 399 شخصاً توفوا جراء الفيروس، مما يرفع عدد الوفيات إجمالاً إلى 126073.

وقالت وكالة الإحصاءات الاتحادية التي تجري إحصاء منفصلاً، إن روسيا سجلت نحو 270 ألف وفاة متصلة بكوفيد-19 في الفترة بين أبريل/نيسان 2020 وأبريل/نيسان 2021.