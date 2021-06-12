شكرا لقرائتكم خبر عن «الشرعي» اللبناني يدعم الحريري بقوة لتشكيل حكومة إنقاذ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، السبت، دعمه لرئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة المرتقبة بكامل الصلاحيات، داعياً «القيادات السياسية للعمل مع الرئيس المكلّف للخروج بحكومة تنقذ لبنان ممّا هو فيه وتعيده إلى الطريق القويم»، فيما أكد الحريري أن الوضع في لبنان يتدهور اقتصادياً واجتماعياً. وقال، إثر لقائه مفتي لبنان عبد اللطيف دريان «إن البلد يتدهور اقتصادياً واجتماعياً»، مضيفاً: «عيني وعين المفتي عبد اللطيف دريان على البلد، وهذا ما يهمنا وهذا فحوى الحديث الذي دار داخل المجلس الشرعي الأعلى».وفي السياق، قال المجلس الشرعي عقب اجتماعه الدوري برئاسة دريان: إننا «ندعم الحريري ضمن إطار الدستور المنبثق من وثيقة الوفاق الوطني»، مشدداً على أنّه «لن يسمح بالمساس بصلاحيات رئيس الحكومة المكلّف تحت أيّ حجّة».

تمسك بالوفاق الوطني

وحمّل المجلس، الذي يرأسه مفتي لبنان ويتشكل من علماء دين (سنّة) ورؤساء الحكومة سابقين وحاليين، مسؤولية التأخير في التأليف إلى «من يحاول أنّ يبتدع طرقاً ووسائل وأساليب تلغي مضمون وثيقة الوفاق الوطني التي هي مكان إجماع القيادات اللبنانية الحريصة على استقلال لبنان ووحدته وسيادته وعروبته».

وشدّد أيضاً على «ضرورة استمرار مفاعيل المبادرات التي قدّمت من قبل فرنسا ودولة رئيس مجلس النواب نبيه برّي»، آملاً أنّ «تثمر حلاً قريباً للخروج من النفق المظلم الذي وضع فيه لبنان».

وأشار المجلس بعد استماعه للحريري إلى وجود من «يدفع الأزمة إلى الهاوية وهناك لامبالاة وعدم اكتراث وتخبّط عشوائيّ لدى المتحكّمين برقاب اللبنانيين»، لافتاً إلى أنّ هناك من حوّل «لبنان المزدهر إلى دولة فاشلة، وحوّل الاعتزاز اللبناني إلى استعطاء، وحوّل الشعور بالكرامة الوطنية إلى إذلال أمام محطات الوقود والصيدليات والأفران».

الاعتذار وارد

في الأثناء، أعلن عضو كتلة «المستقبل» النائب سامي فتفت أن «النية باتت واضحة لدى الحريري بإنهاء هذا المشوار الذي لم يؤدِّ إلى أيّ نتيجة والتفاوض مع رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل صعب جداً ومن الواضح أنّه نصّب نفسه رئيساً للجمهورية». ولفت فتفت في تصريحات صحفية السبت، إلى أن «قرار الاعتذار ليس نهائياً لكنّ النية موجودة».

وأضاف «الأسبوع المقبل سيكون حاسماً لناحية مبادرة الرئيس بري وتكليف الرئيس الحريري».

عون واللاجئين السوريين

على صعيد آخر، طالب الرئيس اللبناني ميشال عون المجتمع الدولي بالإسهام في عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وبحسب بيان للرئاسة اللبنانية نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «من المستحيل الاستمرار في استقبال العدد الضخم من النازحين السوريين وعلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة العمل على إعادتهم إلى قراهم في سوريا التي باتت آمنة».

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية منذ عدة أشهر، على وقع خلافات سياسية ناتجة عن عدم تشكيل الحكومة التي تم تسمية سعد الحريري رئيساً لها.

وأدت الأزمة إلى انهيار تاريخي لليرة اللبنانية مقابل الدولار، مما نتج عنه أزمات متنوعة ألقت بظلالها على أساسيات المعيشة كالدواء والوقود والمواد الأساسية. (وكالات)