شكرا لقرائتكم خبر عن تسرب نفطي يقترب من سواحل "كورسيكا" الفرنسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باستيا (فرنسا) - أ ف ب

يبذل المسؤولون الفرنسيون السبت جهوداً حثيثة لتقليل الضرر البيئي لتسرب نفطي يقترب من السواحل الشرقية لكورسيكا، فيما توجهت سفينتان تابعتان للبحرية مزودتان بمعدات للتنظيف إلى الجزيرة المتوسطية.

وقالت المسؤولة في النقل البحري كريستين ريب: "نخشى وصول قسم من هذا التلوث إلى ساحل كورسيكا اليوم".

وتوجهت سفينتان تابعتان للبحرية الوطنية مجهزتان بـ"بمواد لمكافحة التلوث، وفريق مختص" إلى ساحل كورسيكا، بعدما انطلقتا من قاعدتهما في تولون بجنوب فرنسا.

وأُرسل ثمانون عنصراً من قوات الأمن وأجهزة الإنقاذ للمساعدة في عملية التنظيف في حال وصول النفط إلى الساحل، بحسب السلطات المحلية.

والنفط الثقيل الذي تسرب على ما يبدو من سفينة، رصد في البداية قرابة ظهر يوم الجمعة، خلال عملية مراقبة أجرتها قاعدة جوية محلية.

وبحلول صباح السبت، رصد المسؤولون بقعتين نفطيين بعرض 35 كلم.

وقالت ريب إن "عمليات الرصد بطائرة ومروحية منتصف صباح السبت سمحت لنا بتحديد مواقع العديد من البقع المتفرقة، البعض منها يقترب من الساحل".

ويقترب النفط الثقيل من ساحل أليريا بكورسيا، وهو شريط من الشواطئ الرملية. وحضت السلطات الأهالي على تجنب الذهاب إلى الشواطئ السبت، ومنعت الصيد في المنطقة.

وقالت المدعية دومينيك لورنس، إن الدرك البحري الفرنسي باشر تحقيقاً في واقعة التسرب، وأضافت أن المسؤولين "بصدد إجراء تحليل لحركة الملاحة البحرية في المنطقة".