شكرا لقرائتكم خبر عن سبعة قتلى جرّاء تفجيرين استهدفا حافلتين صغيرتين في كابول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كابول - أ ف ب

قتل سبعة أشخاص وجرح ستة آخرون في تفجيرين استهدفا السبت حافلتي ركاب صغيرتين في غرب كابول، حسب وزارة الداخلية الأفغانية.

وقال المتحدث باسم الوزارة طارق عريان: "عند الساعة 14,50، استُهدفت حافلتان صغيرتان في تفجيرين" وقعا في حيّين منفصلين.

وأضاف أن "ستة أشخاص بينهم امرأة قتلوا، وجرح اثنان آخرون في التفجير الأول، وقتل شخص وجرح أربعة آخرون في التفجير الثاني"، فيما لم تتبنَ أي جهة هاتين العمليتين.

وقُتل حوالي عشرة أشخاص الأسبوع الماضي بالعاصمة كابول في سلسلة هجمات استهدفت حافلات صغيرة يستخدمها خصوصاً أفراد إحدى الأقليات.

وفي وقت تسرّع القوات الأمريكية انسحابها من أفغانستان، تراجعت وتيرة الهجمات ضد مدنيين بشكل ملحوظ في كابول، باستثناء هذه الهجمات التي تتكرر في الأحياء الغربية من العاصمة.

وفي الثامن من أيار/مايو، قُتل أكثر من خمسين شخصاً وجُرح حوالي مئة آخرين في هجوم ثلاثي أمام مدرسة للبنات في أحد أحياء العاصمة، وكان الهجوم الأكثر دموية منذ عام، ولم تتبنَّ أي جهة هذا الهجوم، فيما اتّهمت السلطات حركة "طالبان" بالوقوف خلفه، إلا أن المتمردين نفوا مسؤوليتهم.