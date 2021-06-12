شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي: جادون في الوصول إلى قتلة الناشطين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد- زيدان الربيعي

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السبت، جدية القوات الأمنية في الوصول لقتلة الناشطين.

وقال الكاظمي، خلال زيارته عائلة أنس مالك الذي لقي حتفه متاثراً بجراحه بعد إصابته خلال التظاهرات في مدينة الناصرية العام الماضي: «لقد تمكنا في وقت سابق من إلقاء القبض على قتلة الصحفي أحمد عبد الصمد وفرق الموت في البصرة وعدد من قتلة المتظاهرين»، مؤكداً أن الاجهزة الأمنية والقضائية جادة في العمل للوصول إلى قتلة الناشطين.

وأشار الكاظمي إلى أن «الناصرية عانت التهميش لعقود طويلة، ويعاني أبناؤها اليوم بسبب قلة الخدمات والسياسات الخاطئة».

من جانب آخر، وجه الكاظمي، من ذي قار، الأجهزة الأمنية بالتعاون والعمل الجاد لمنع أي خروقات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ثانٍ، أن «المحافظة عانت وضعاً أمنياً صعباً جداً خلال العام الماضي، وقد أثر ذلك في وضع الأهالي وحياتهم اليومية». وأضاف «لقد أخّر التراجع الأمني عملية الإعمار في المحافظة وتقديم الخدمات للمواطنين».

وافتتح الكاظمي عدداً من المشاريع الخدمية المهمة في محافظة ذي قار بينها محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة 500 ميجاوات ومستشفى الناصرية الذي يستوعب 492 سريراً.