تبون: الانتخابات المبكرة لبنة ثانية في بناء الجزائر الجديدة

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قناعته بأن بلاده تسير في الطريق الصحيح، وأن وجود من يهاجمها هو دليل على ذلك، مؤكداً أنه يحترم قرار المقاطعين للانتخابات التشريعية المبكرة شريطة ألا يفرضوا خيار المقاطعة على الآخرين الذين يجب احترامهم، لافتاً إلى أنه يتعين على الأغلبية أن تحترم الأقلية التي يتعين عليها قبول قرارات الأولى.

وأعرب تبون، في تصريح للصحفيين بعد الإدلاء بصوته السبت، عن تفاؤله بمشاركة قوية خاصة في ظل الإقبال اللافت للشباب والنساء على مراكز التصويت. وقال «أؤمن إيماناً قوياً بأن السلطة ستعود للشعب مثلما هو منصوص عليه في الدستور، هذه الانتخابات هي اللبنة الثانية في بناء الجزائر الجديدة وبعدها هناك موعد قريب مع اللبنة الثالثة وهي الانتخابات البلدية والمحلية».

وهناك ترقب لنسبة المشاركة بعدما شهد الاستحقاقان الانتخابيان السابقان (الاقتراع الرئاسي عام 2019 والاستفتاء الدستوري عام 2020)، نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 60% و76% على التوالي.

وحول تمسكه بإجراء الانتخابات النيابية وعدم تأجيلها مثلما طالب البعض بذلك قال تبون: «هناك أناس يفرضون إملاءات على الشعب الجزائري دون أن نعرف من يمثلهم، الحمد لله الانتخابات تجري والشعب يشارك فيها».

ونبّه تبون إلى أن الدستور الجزائري يحدد طريقتين لتشكيل الحكومة بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات، مؤكداً أن القرار الذي سيتم اتخاذه سيتماشى مع الديمقراطية.

وفتحت مراكز الاقتراع في الجزائر، أبوابها صباح السبت، في أول انتخابات تشريعية منذ بدء الحراك الذي أدى إلى تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عام 2019.

ودعي نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد في مجلس الشعب الوطني «مجلس النواب في البرلمان» لمدة خمس سنوات. وخصصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 13 ألف مركز اقتراع، بالإضافة إلى 61543 مكتب اقتراع داخل البلاد، و357 مكتب اقتراع في الخارج، بالإضافة إلى 139 مكتباً متنقلاً. وتشارك في الانتخابات التشريعية 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية، و837 قائمة للمستقلين. (وكالات)