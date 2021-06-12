شكرا لقرائتكم خبر عن صالات مليحة تضم الشقيقين عبد الرحمن وحارب الكتبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاقد نادي مليحة مع الثنائي عبد الرحمن سالم حارب بالعجيد الكتبي وشقيقه حارب سالم حارب بالعجيد الكتبي، لينضما للفريق الأول لكرة قدم الصالات، ويعد الثنائي من اللاعبين الموهوبين من أبناء منطقة مليحة، ويمتلكان خبرات كبيرة في اللعبة.

ويشكل الثنائي عبدالرحمن وحارب إضافة نوعية للفريق بحسب تصريح محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس الإدارة الذي أكد أنهما قوة داعمة لفريق كرة الصالات نظراً لخبراتهما الكبيرة وتدرجهما منذ الطفولة في مختلف مراحل اللعب بكرة الصالات من مركز الطفل لمراكز الناشئة وصولاً للفريق الأول لكرة قدم الصالات.

وأبدى عبد الرحمن وحارب سالم حارب بالعجيد الكتبي سعادتهما باللعب في ناديهما نادي مليحة، ليكونا ضمن قائمة فريق كرة الصالات، وتقدما بالشكر لرئيس مجلس الإدارة على ضمهما للفريق مؤكدين أنهما سيقدمان الغالي والنفيس من أجل نجاح الفريق وتعزيز حضوره في الدوري.