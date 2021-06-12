شكرا لقرائتكم خبر عن مخبأ للبيانات المسروقة من مواقع «الويب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

اكتشف خبراء شركة الأمن السيبراني «نوردلوكر» مخبأ ضخماً للبيانات المسروقة يحتوي على 26 مليون تسجيل دخول لمواقع «الويب» الشهيرة بما في ذلك، «أبل» و«أمازون»، و«فيسبوك»، و«نتيفلكس».

واستخدم الهاكرز البرامج الضارة لسرقة 1.2«تيرابايت» من البيانات، بما في ذلك معلومات الدفع، من 3 مليارات جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل «ويندوز» بين عامي 2018 و2020.

وبالإضافة إلى عمليات تسجيل الدخول، احتوت قاعدة البيانات على أكثر من ملياري ملف تعريف ارتباط، نصفها عبارة عن ملفات نصية، احتوى الكثير منها على بيانات اعتماد تسجيل الدخول، التي ربما حفظها المستخدمون على أجهزة سطح المكتب الخاصة بهم.

كما سُرقت معلومات الدفع وبيانات الملء التلقائي من تطبيقات مثل متصفحات الويب.

وقالت الشركة إن هذا النوع من البرامج الضارة المخصصة، التي نُقلت عبر البريد الإلكتروني والبرامج التي تم تنزيلها بشكل غير قانوني، تُشترى عبر الإنترنت مقابل 100 دولار.

وقال المتحدث باسم «نوردلوكر» إن مجموعة قراصنة كشفت عن طريق الخطأ موقع قاعدة البيانات.

وأضاف المتحدث، يمكنك معرفة ما إذا كان عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك اُخترق من البيانات على موقع «Have I Been Pwned» الإلكتروني.

وأصبحت هجمات البرامج الضارة والأشكال الأخرى للجرائم الإلكترونية من الشواغل الأمنية الرئيسية في السنوات الأخيرة.