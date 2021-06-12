شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان الجابر: انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن يجسد ثقة العالم بالدولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون التغير المناخي أن انتخاب دولة الإمارات و شغلها مقعداً في مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022-2023، يجسد ثقة المجتمع الدولي في سياسة دولة الإمارات وكفاءة وفاعلية منظومتها الدبلوماسية، التي تقوم بدور بارز ونشط في مختلف الموضوعات ذات الأهمية للعالم.

و تقدم في تصريح له بالتهنئة للقيادة الرشيدة وحكومة وشعب دولة الإمارات ، مشيراً إلى أن هذا الفوز يعود إلى نهج دولة الإمارات في سياستها الخارجية وتكريسها مبادئ العدل و الحق و التسامح و الأخوة الإنسانية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

و ثمن الجابر عالياً جهود الدبلوماسية الإماراتية ، مشيراً إلى أن دولة الإمارات مستمرة من خلال توجيهات القيادة في مد جسور التعاون الإيجابي البناء، والعمل على ترسيخ السلم و الاستقرار سعيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لما فيه مصلحة الإنسانية في مختلف أنحاء العالم.



(وام)