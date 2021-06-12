مؤهل لتقنية الـ 5G.. إنشاء أول برج محمول تشاركي في العاصمة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء حجاج

أنشأت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بالشراكة مع الشركة المصرية للاتصالات، أول برج محمول تشاركي في العاصمة الجديدة، بحسب ما قاله مسؤول بقطاع الاتصالات.

وقال المسؤول، لمصراوي، إن برج المحمول التشاركي هو الأول من نوعه بالعاصمة الجديدة، ويمكن من خلاله لشركات المحمول الأربعة تقديم خدمات المحمول المختلفة عبر برج واحد سواء 4G او 3G او 2G بالإضافة إلى تقنية الجيل الخامس 5G فور إتاحتها في مصر.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي اليوم صورة لبرج محمول بالعاصمة الجديدة تحت مسمى “أول برج محمول 5G في مصر”.

يذكر أن شركة فودافون مصر تجري مناقشات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن تشغيل شبكة الجيل الخامس في العاصمة الإدارية الجديدة.

وستقدم فودافون مصر مقترحات لتنظيم الاتصالات حول تطبيقات تقنية الجيل الخامس في العاصمة الجديدة، وما إذا كانت هناك مناطق معينة في العاصمة سيتم تطبيق بها حلول تكنولوجيا معينة معتمدة على الجيل الخامس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل في ديسمبر الماضي “نك ريد”، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة “فودافون” العالمية، وقال ريد ، إن فودافون سوف تستشرف فرص إجراء تجربة تشغيلية للجيل الخامس (5G) من شبكات المحمول بالعاصمة الإدارية الجديدة، نظراً للبنية التحتية الحديثة بها، وكذلك لاستضافتها جامعة “مصر المعلوماتية” التي تعد الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وهناك عدة تطبيقات يمكنها الاستفادة من خدمات الجيل الخامس في العاصمة الإدارية الجديدة بسبب السرعة الكبيرة في نقل البيانات التي توفرها التقنية الحديثة، منها تطبيقات المدن الذكية أو إدارة النفايات وإدارة الموانئ.