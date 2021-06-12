مصادرة ١٦ "توك توك" مخالف لخطوط السير بشوارع الزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- هبه القصاص:

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن لجان التفتيش والمتابعة التابعة للديوان العام بمحافظة الشرقية، شنت حملة على مواقف الأجرة بمدينة الزقازيق، بالتعاون مع مباحث المرور، أسفرت عن ضبط ١٦ مركبة توك توك، مخالف لخطوط السير، وجرى مصادرتها.

وأوضح محافظ الشرقية، أن لجان المتابعة نظمت عدة أكمنة ثابتة وأخرى متحركة بمناطق حيوية بمدينة الزقازيق، للحد من انتشار مركبات التوك توك، ومنع الفوضى المرورية بالمدينة العاصمة.

كما تمكنت نفس اللجان من ضبط ١٢مواطنًا غير ملتزمين بارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا، داخل المواصلات العامة، وتغريم كل منهم مبلغ ٥٠ جنيهًا.