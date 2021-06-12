حريق يلتهم منزلًا مكون من 3 طوابق في القنايات بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- هبه القصاص:

شب حريق في منزل مكون من ٣ أدوار، بمدينة القنايات بمحافظة الشرقية، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد عدلي مدير الحماية المدنية، بالسيطرة على حريق شب في منزل مكون من 3 طوابق بمدينة القنايات، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، تمكنتا من السيطرة على النيران ودون خسائر بشرية.

وتبين من تحريات المباحث، أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة متابعة التحقيقات.