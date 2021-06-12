راكب يرتكب فعل فاضح في قطار الصعيد.. والأمن يبحث عنه

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطعًا مصورًا يرصد ارتكاب أحد ركاب القطار رقم "1008" المتجه من محافظة القاهرة إلى أسوان، فعلًا فاضحًا مع أحد الأطفال الأربعاء الماضي.

وأكد مصور الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه التقط الفيديو للشخص يرتكب فعلًا مخلًا بحق صغير وتوثيق الجريمة.

وأضاف مصور الفيديو:"عقب اكتشاف المتهم لتصويري للواقعة، اشتبك معي بالأيدي وتدخل الركاب للفض بيننا، وأسرع بالنزول في محطة أسيوط، رغم أنه من سوهاج وفقا لما ذكر".

واستكمل الشاهد: "المتهم جذب الصغير، وأجبره على ارتكاب الفعل الفاضح".

وفتحت هيئة السكة الحديد، تحقيقا عاجلا حول الواقعة، فيما يجري تفريغ الفيديو المتداول لمعرفة هوية المتهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.