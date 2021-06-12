ضبط مصنع لتعبئة الزيوت غير مرخص والتحفظ على أطنان من المواد الخام بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- هبه القصاص:

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن جهاز حماية المستهلك شن حملة على المحال التجارية والمصانع، لضبط السلع الغذائية المخالفة، أسفرت عن ضبط مصنع لإنتاج زيت الزيتون بدون ترخيص، وجرى غلقه.

وأوضح المحافظ، أن الحملة انطلقت بعد بلاغ من أهالي عزبة الباشا التابعة لقرية تل حوين بالزقازيق، لضبط المصنع، الذي تبين أنه غير مستوفي لكافة الاشتراطات الصحية، ويمثل خطر داهم على الصحة العامة.

وأضاف المحافظ أن الحملة أسفرت عن ضبط أطنان من زيت الزيتون الخام، منتهي الصلاحية، و35 صفيحة عسل أسود بدون مستندات أو فواتير أو بيانات، و3500 كرتونة فارغة بأحجام مختلفة لتعبئة الزيوت و العسل.

كما جرى التحفظ على 1500 كرتونة فارغة لتعبئة زجاج ماء الورد و5000 زجاجة فارغة أحجام مختلفة لتعبئة الزيوت وماء الورد والعسل اولثوم المفروم و5000 استيكر، و 15 انبوبة منزلية و45 برميل أبيض ممتلئ بالزيت الخام مجهول المصدر سعة 1000 لتر تقريبًا، و 50 جركن بلاستيك ممتلئ بالزيت الخام مجهول المصدر.