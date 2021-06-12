لهذا السبب.. هدد جونسون بتعليق بعض بنود «بريكست»

ابوظبي - سيف اليزيد - حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، بأن بلاده «لن تتردد» في تعليق العمل ببعض بنود اتفاق بريكست الخاص بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وهدد جونسون بتعليق بنود اتفاق ما بعد بريكست التي تنظّم التجارة في إيرلندا الشمالية، إذا لم يبد الاتحاد الأوروبي مرونة.

وبعد محادثات، طغى عليها التوتر مع قادة التكتل الأوروبي، قال جونسون في مقابلة تلفزيونية: «إذا استمر تطبيق البروتوكول بهذه الطريقة، لن نتردد في تطبيق البند 16» من الاتفاق حول إيرلندا الشمالية، والذي يسمح بتخطي بعض التدابير».