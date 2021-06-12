7 قتلى بانفجار حافلتين في غرب كابول

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت الشرطة الأفغانية أن انفجارات استهدفت حافلتين في غرب العاصمة كابول، اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل.

ووقعت الانفجارات في منطقة كانت شهدت هجمات مماثلة على حافلات في وقت سابق من الشهر الجاري أودت بحياة 12 مدنياً.

وقال متحدث باسم شرطة كابول: إن ستة آخرين أصيبوا في انفجارات اليوم السبت.

ولم يتضح على الفور من يقف وراء انفجارات اليوم.

وكانت المنطقة التي شهدت هذه الانفجارات في العاصمة الأفغانية هدفاً لعدد من هجمات تنظيم داعش الإرهابي. وفي مايو، أسفر انفجار استهدف مدرسة في المنطقة عينها عن مقتل نحو 80 معظمهم من التلميذات.