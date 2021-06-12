إصابات بينها حالات حرجة في إطلاق نار بمدينة أوستن الأمريكية

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أصيب 12 شخصًا على الأقل في واقعة إطلاق نار وسط مدينة أوستن في ولاية تكساس، في ساعة مبكرة من اليوم السبت، حسب ما قالت الشرطة الأمريكية.

وقال قائد شرطة أوستن بالإنابة ”جوزيف تشاكون“ في بيان، إن اثنين من المصابين في حالة حرجة.

وأظهرت مقاطع مصورة من موقع الهجوم وجود عدد من المصابين على الأرض في مكان التجمع، حيث تواجدت قوات الأمن والإسعاف.

وقالت خدمات الطوارئ الطبية في مقاطعة أوستن (ATCEMS) في حسابها على موقع “تويتر”، اليوم السبت: “جلبت الخدمة الطبية مريضين آخرين إلى مرافق علاج الإصابات المحلية… العدد الإجمالي للمرضى هو 12”.

يشار إلى أنه في المجموع، تم نقل أربعة مرضى إلى الوحدات الطبية من قبل الأطباء وتم تسليم ستة مرضى من قبل شرطة أوستن وتم نقل مريضين في سيارات خاصة.

في غضون ذلك، قتل شخص على الأقل وأصيب ثمانية آخرون، صباح اليوم السبت، في إطلاق نار جماعي في حي سكني في مدينة سافانا في ولاية جورجيا الأمريكية.

وبحسب مسؤولين محليين وشهود عيان، وقع الحادث في حوالي الساعة 9 مساء يوم الجمعة ( بالتوقيت المحلي) عندما تم استدعاء ضباط لإطلاق النار في أحد الشوارع القريبة من من نهر سافانا.

وقالت بيانكا جونسون، المتحدثة باسم إدارة شرطة سافانا، لوكالة أنباء BNO News إنه تم العثور على 9 أشخاص مصابين بطلقات نارية، من بينهم شخص توفي متأثراً بجراحه.

وقالت جونسون إن العديد من الضحايا الآخرين نقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح تبدو خطيرة أو حرجة. وأفادت الأنباء أن ضحيتين أخريين، وهما طفل يبلغ من العمر عامين أصيب في منطقة القدم وصبي 13عامًا، أصيب بجروح لا تشكل خطورة على الحياة.

وتابعت جونسون إن إطلاق النار وقع في الهواء الطلق، لكن لم تُعرف على الفور تفاصيل أخرى عن الظروف، وقد أبلغت في البداية عن مقتل شخصين، لكنها قالت لاحقًا إن ضحية واحدة فقط تأكدت وفاته.

وأضافت: “لا يزال الضباط في المنطقة يجمعون المعلومات ويتحدثون إلى السكان، في الوقت الحالي ليس لدي أي معلومات أخرى متاحة”.