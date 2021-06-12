شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر .. بدء الاقتراع للانتخابات التشريعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت في الجزائر اليوم، عملية الاقتراح للانتخابات التشريعية من أجل اختيار نواب المجلس الشعبي الوطني وعددهم 407 نواب لمدة خمس سنوات.

وقد أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في تصريحات عقب انتهائه من التصويت بالجزائر العاصمة، أن الانتخابات التشريعية تمثل ثاني لبنة في مسار التغيير وبناء جزائر ديمقراطية أقرب للمواطن مما مضى.

وعد من اختاروا خيار المقاطعة أحراراً في موقفهم شريطة أن لا يفرضوا هذا القرار على الغير ، مشيرا إلى أن الديمقراطية تقتضي أن الأغلبية تحترم الأقلية لكن القرار يظل بيدها .

ويشارك في هذه الاستحقاقات الانتخابية أكثر من 24 مليون ناخب جزائري لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني، حيث تم لهذا الغرض تخصيص 13.000 مركز و 61.543 مكتب اقتراع داخل البلاد، إلى جانب 357 مكتب تصويت يخص أبناء الجالية الوطنية بالخارج، بالإضافة إلى 139 مكتبا متنقلا.