شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. 3 آلاف رجل إطفاء يسعون لإخماد حرائق في الغابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يسعى نحو ثلاثة آلاف من رجال الإطفاء حاليا لإخماد حوالي 60 من حرائق الغابات في روسيا، طبقا لما أعلنته السلطات اليوم السبت، مضيفة أن 30 طائرة لإطفاء الحرائق تعمل حاليا.

وطبقا للتقرير، تشتعل الحرائق في منطقة تبلغ مساحتها أكثر من 500 كيلومتر مربع.

غير أنه كان هناك تقدم أيضا في جهود إخماد الحرائق: فقد تم أمس الجمعة وحده، إخماد حرائق على مساحة إجمالية تبلغ 60 كيلومترا مربعا.

وقال متحدث باسم منظمة السلام الأخضر البيئية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "عدد الحرائق آخذ في التناقص، كما هو معتاد في حزيران، بسبب نمو العشب، على سبيل المثال".

ومع ذلك لا يمكن إيضاح كل الأمور بعد، على سبيل المثال، مازالت المنطقة المشتعلة بالحرائق تمتد في منطقة بحيرة بايكال في سيبيريا وفي ياكوتيا في شمال شرق روسيا، حسبما ذكر المتحدث.

وأضاف "هذا العام تتخذ السلطات إجراءات أكثر صرامة لمنع وإخماد حرائق الغابات. هناك الكثير من الحرائق وتم اعتقال بعض الأشخاص".

وطبقا لنشطاء حماية البيئة فإن الكثير من حرائق الغابات، ناجمة عن الإهمال، مثل حرائق المعسكرات، الخارجة عن السيطرة أو إشعال النار في العشب الجاف. غير أنه في تلك المرة، هناك عدد أقل من الحرائق بشكل طفيف عن الأعوام السابقة.