شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان العربي: انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن تتويج لمساعيها في دعم استقرار المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة لانتخابها لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022 - 2023.



وأكد رئيس البرلمان العربي-في بيان اصدره أن هذه الخطوة تعتبر تتويجاً لإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وما يبذلونه من مساعي مستمرة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة ودفاعهم المتواصل عن القضايا العربية .

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن ثقته الكاملة في قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه المسؤولية الكبيرة من خلال انتخابها عضوا في مجلس الأمن وقدرتها في مواجهة التحديات الهامة التي تواجه المنطقة في الوقت الحاضر، متمنيا لدولة الإمارات العربية المتحدة التوفيق والسداد في أداء هذه المهمة لما فيه صالح أوطاننا العربية .