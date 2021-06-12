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تسجيل 2123 إصابة جديدة بكورونا و 4 وفيات في الإمارات

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 6 دقائق - 3:30 مساءً, 12 يونيو 2021 م

المناطق - وكالات

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2123 إصابة مؤكدة بفيروس المستجد، و4 وفيات، وشفاء 2094 حالة .
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 596.017 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1724 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 575.288 حالة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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