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ضبط 4 صواريخ كاتيوشا مع منصاتها في محافظة ديالى شمال شرق بغداد

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 19 ثانية - 3:03 مساءً, 12 يونيو 2021 م

المناطق - وكالات

ضبطت وحدة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، أربعة صواريخ كاتيوشا مع منصات إطلاقها في محافظة ديالى شمال شرق بغداد.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم، أن الصواريخ والمنصات التي ضبطت من قبل وحدة الاستخبارات,كانت مخبأة في أحد البساتين بمنطقة” زنبور بمحافظة ديالى,ومهيأة لاستهداف قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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