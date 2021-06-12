شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تعليق "جونسون آند جونسون" لجنوب أفريقيا بسبب التلوث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد تقرير إخباري اليوم السبت باستمرار تعليق توريد جرعات لقاح فيروس كورونا، من تطوير شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، لدولة جنوب أفريقيا، في أعقاب صدور قرار أمريكي بأن مكونات الجرعات المخصصة لجنوب أفريقيا ربما تكون تعرضت للتلويث أثناء عملية الإنتاج في مصنع في بالتيمور.

وبحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي) أن بعض كميات لقاح "جونسون آند جونسون" غير صالحة للاستخدام، ولا يزال البعض الآخر قيد المراجعة.