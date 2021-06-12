شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط مخططات إرهابية في إقليم «شبيلي» بالصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت وحدات من الجيش الصومالي مخططات إرهابية، كانت ميليشيات الشباب الإرهابية ستقدم على تنفيذها في إقليم شبيلي السفلى.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية اليوم، أن وحدات من الجيش قامت بعمليات تمشيط واسعة النطاق، في قرى فاصلة بين منطقتي بريري و أوطيغلي، حيث تصدت خلالها لهجوم إرهابي من ميليشيات الشباب ضد المدنيين الأبرياء في المناطق المأهولة بالسكان.

وأوضح ضابط بالجيش الصومالي في بيان أن قوات الجيش انتزعت خلال العملية، ألغاما أرضية كانت الميليشيات تزرعها في طرق قريتي بلَو و نوناي.

يذكر أن القوات المسلحة الوطنية الصومالية، وقوات الاتحاد الأفريقي في الصومال كثفت العمليات العسكرية ضد فلول ميليشيات الشباب الإرهابية.