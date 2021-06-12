شكرا لقرائتكم خبر عن نزاع حول "بريكست" يهدد بنسف قمة السبع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت حكومة المملكة المتحدة من هجماتها على الاتحاد الأوروبي ، في الوقت الذي يهدد فيه النزاع بشأن التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي(بريكست) بنسف قمة مجموعة السبع في إنجلترا.

يعقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سلسلة اجتماعات ثنائية مع زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم السبت ، مع نفاد الوقت لحل نزاع حول قواعد التجارة بعد بريكست التي تؤثر على البضائع التي يتم شحنها إلى أيرلندا الشمالية،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء .

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون لرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون ، خلال لقائه معه صباح اليوم السبت أنه على استعداد لضبط العلاقات بين بلديهما ، في أعقاب أشهر من التوترات، طالما أن المملكة المتحدة تلتزم بتعهدها وتمتثل لاتفاق خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي "بريكست" وهي نقطة أكدها ماكرون بقوة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

ولكن حتى أثناء اجتماع الزعيمين الفرنسي والبريطاني ، صعد وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب من لهجته ضد الكتلة.

وصرح راب لإذاعة "بي بي سي" اليوم السبت بأن الخيار بشأن تفاقم الجدل هو خيار للأوروبيين.