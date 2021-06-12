شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين .. حالتا وفاة و183 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية حالتي وفاة، و183 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و349 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً الانتباه إلى وجود 14 مصابًا في غرف العناية المكثفة، بينهم مصابان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 24 مصابًا.