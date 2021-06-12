شكرا لقرائتكم خبر عن طالبان تسيطر على منطقتين أخريين في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سيطر مسلحو حركة طالبان على منطقتين أخريين في أفغانستان، طبقا لما أكده مسؤولون اليوم السبت.

وفي إقليم جور، غرب البلاد، سيطر المسلحون على منطقة "تولاك" بعد اشتباكات مع قوات حكومية، طبقا لما أكده ثلاثة مشرعين، يمثلون الإقليم في البرلمان.

وقال النائب، كرم الدين رضا زاده إن أكثر من 12 عضوا من القوات الموالية للحكومة، قتلوا، بينما أصيب آخرون في اشتباكات وقعت الليلة الماضية.

واستسلم حاكم المنطقة، مع طاقم العاملين لديه، للمسلحين، صباح اليوم السبت، طبقا لما قاله رضا زاده.