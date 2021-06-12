شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال مالك الشاحنة في واقعة وفاة 39 مهاجرا فيتناميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت الشرطة الإيطالية أنها اعتقلت مشتبها به آخر في مدينة ميلانو، فيما يتعلق بوفاة 39 مهاجرا في شاحنة في بريطانيا في عام 2019 .

وأضافت الشرطة أنه يزعم أن المشتبه به الروماني28/ عاما/ كان يملك الشاحنة، التي تم استخدامها لنقل المهاجرين الفيتناميين إلى بريطانيا.

يذكر أنه في أواخر أكتوبر 2019، تم العثور على 39 جثة في شاحنة تبريد في بلدة "اسيكس" بالقرب من لندن. ومن المحتمل أنه تم تهريب الرجال الفيتناميين الـ31 والنساء الثماني إلى البلاد بهذه الطريقة.