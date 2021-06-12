أعلى انخفاض في حالات الإصابة بكورونا في الهند منذ أكثر من شهرين

12 يونيو , 2021
سجلت الهند 84 ألفا و332 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، وهو أقل عدد من حالات الإصابة في 70 يوما، طبقا لما أظهرته بيانات حكومية اليوم السبت.
غير أن الدولة الواقعة بجنوب آسيا سجلت عددا كبيرا من حالات الوفاة، المتعلقة بالفيروس، حيث سجلت 4002 حالة وفاة في نفس الفترة، طبقا لبيان وزارة الصحة.
وذكر الإعلام الهندي أن الزيادة في حالات الوفاة ساهمت في تغيير أعداد الضحايا من ولايات مثل مهاراشترا غرب البلاد، التي سجلت وحدها 2213 حالة وفاة جديدة.
وسجلت الهند أمس الأول الخميس أكبر حصيلة وفيات يومية وهي 6148 حالة، عندما رفعت ولاية بيهار شرق البلاد حصيلة الوفيات لديها بواقع 3951، بعد أن أجرت مراجعة لجميع حالات الوفاة المحتملة بسبب الفيروس.
وبلغ إجمالي حصيلة الوفيات في الهند 367 ألفا و81 حالة.
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