زعيم كوريا الشمالية يدعو الى 'حالة تأهب قصوى'

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الرسمية بكوريا الشمالية، أن "الزعيم كيم جونغ أون ترأس اجتماعا للجنة العسكرية المركزية، حيث دعا إلى تعزيز القوة العسكرية للبلاد، ورفع درجة الاستعداد الى حالة التأهب القصوى"، لكن الوكالة لم تذكر تفاصيل عن أي أنشطة عسكرية مزمعة.وأضافت أن "الاجتماع تناول أيضا القضية التنظيمية المتمثلة في إقالة ونقل وتعيين بعض الضباط العسكريين".

ومن المقرر عقد الاجتماع الكامل للجنة المركزية لـ "حزب العمل" الحاكم في كوريا الشمالية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

