ديالى.. ضبط بطاقات انتخابية لدى احد المرشحين ومطالبات بتحقيق عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أفادت مصادر أمنية رفيعة المستوى في محافظة ديالى، اليوم السبت، بضبط بطاقات انتخابية لدى احد المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة في المحافظة.

وقالت المصادر للسومرية نيوز، انه "تم ضبط بطاقات انتخابية لدى احد المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة (مرشح عن دائرة المقدادية كان بمنصب رفيع المستوى)، اثناء تعرضه لمحاولة اغتيال في محافظة ديالى".

واضافت ان "هذا الامر اثار حفيظة المواطنين وطالبوا وزير الداخلية ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بفتح تحقيق فوري وعاجل بهذه البطاقات الموجودة لدى احد المرشحين".

وكشفت المصادر ان "البطاقات الانتخابية التي ضبطت موجودة حاليا في مركز شرطة الوجيهية".

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استمرارها بعملية توزيع بطاقة الناخب البايومترية الموجودة في مراكز التسجيل كافة، وفيما أكدت حق الناخب ممن لديه البطاقة الالكترونية (طويلة الامد والقصيرة الامد) المشاركة في التصويت.

وقالت المفوضية إن "عدد العراقيين الذين قاموا بتحديث بطاقاتهم الانتخابية بلغ أكثر من 15 مليوناً، من أصل ما يزيد على 25 مليوناً يحق لهم التصويت في الانتخابات التشريعية العامة، المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول العام الحالي.

في حين تسعى بعض الكتل إلى عرقلة مشروع البطاقة البايومترية والبقاء على البطاقة القديمة, أو كما يطلق عليها العراقيون البطاقة "العمية" كون اغلب الاحزاب تمتلك العديد منها, ويمكن استخدامها دون حضور الشخص, والعديد من الشخصيات السياسية متهمه بسرقة العديد منها, بعد أن فقدت بدون أسباب واضحة. وكانت مصادر سياسية قد تحدثت عن فقدان أكثر من ٦٠٠ ألف بطاقة لم يعرف مصيرها لغاية الآن.