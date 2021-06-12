في ساعتين.. 3.72 % نسبة تصويت الجزائريين في انتخابات البرلمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، النسب الأولية لإقبال الجزائريين على صناديق الاقتراع، في أول ساعات التصويت.

وفي مؤتمر صحفي، أعلن محمد شرفي رئيس الهيئة الرسمية المشرفة على تنظيم الانتخابات أن نسبة المشاركة الأولى خلال أول ساعتين من التصويت تخطت 3 % بقليل، من أصل نحو 24 مليون ناخب يحق لهم التصويت.

وأشار إلى أن نسبة الاقتراع في حدود الساعة الـ10 بالتوقيت المحلي (13.00 بتوقيت أبو ظبي) داخل البلاد وصلت إلى 3.72 %، أي أن 889 ألف و658 ناخبا أدلوا بأصواتهم.

فيما بلغت نسبة تصويت الجزائريين بالمهجر 3.11 % في البعثات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج، أي ما يعادل 28 ألف و45 ناخبا.

وينتخب جزائريو الداخل في 58 محافظة موزعة عبر 1531 بلدية، بينما تقسم الجالية بالخارج إلى 4 مناطق.

ويتوزع أكثر من 15 ألف مرشح على 1483 قائمة يسيطر عليها "طوفان المستقلين" في سابقة بالجزائر وبلغ عدد قوائمهم الانتخابية 837 قائمة.

ومن أصل 53 حزباً تقدمت للترشح، لم يتمكن إلا 28 منها من استيفاء الشروط القانونية الواردة في قانون الانتخاب الجديد، وتنافس مع المستقلين على مقاعد البرلمان بـ646 قائمة.





ووصل عدد أوراق الانتخاب الخاصة بالقوائم الانتخابية في المحافظات الـ58 وخارج البلاد، إلى 1 مليار و200 مليون ورقة انتخاب.

فيما بلغ عدد مراكز التصويت الإجمالية 12 ألف و236 مركزا بينها 43 مركزا بالخارج، أما مكاتب الاقتراع فقد تحددت بـ62 ألف و108 مكتباً، من بينها 356 مكتباً متنقلا لتصويت البدو الرحل، و139 مكتب اقتراع خصصت للجالية بالمهجر.

أما عدد العاملين المشرفين على العملية الانتخابية في جميع مراكز ومكاتب التصويت داخل وخارج الجزائر فقد وصل إلى 493 ألف و721 ألف مؤطر.

وعقب إدلائه بصوته الانتخابي للمرة الأولى بصفته رئيساً للجزائر، أكد عبد المجيد تبون بأن بلاده "تسير في الطريق الصحيح" من خلال تنظيمها للانتخابات التشريعية.



