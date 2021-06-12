ملكة "خفيفة الظل".. إليزابيث توزع "النكات" في قمة السبع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أن تتجاوز الأحزان وتعود لتخطف الأنظار وتلقي النكات وأنت على بعد 5 سنوات من عمر قرن كامل.. فهذا ينطبق على شخصية واحدة "الملكة إليزابيث".

ويمكن أن تكون قمم مثل قمة مجموعة السبع بمثابة أمر محرج مع تجمع قادة العالم أمام الكاميرات لفترة زمنية طويلة من أجل التقاط الصور.



لكن طبقا لهيئة الإذاعة البريطانية، لم تخش الملكة إليزابيث الثانية تلطيف الأجواء بطريقة ما، عندما مازحت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والقادة المجتمعين من أجل الصورة الجماعية التذكارية.

وسألت الملكة مازحة: "أليس من المفترض أن تبدو وكأنكم تستمتعون بوقتكم؟!"

لم يستطع القادة من تمالك أنفسهم ليجيبوا ضاحكين: "نعم، بالتأكيد. نحن نستمتع بالرغم من المظاهر".

ومساء الجمعة، انضمت ملكة بريطانيا إلى نجلها ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، ونجله الأمير وليام، وزوجته دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، والعديد من قادة العالم الآخرين في حفل استقبال أقيم في حديقة إيدن بروجيكت الاستوائية.

ومن المقرر أن يزور جو بايدن وزوجته جيل قلعة وندسور، الأحد، لحضور لقاء خاص مع الملكة إليزابيث الثانية.





ورافق بايدن فريقا أمنيا خاصا "ضخم جدا" لدرجة أنه سيتعين عليهم البقاء في شاحنات تخييم مستأجرة، بسبب عدم وجود أماكن إقامة كافية، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وبالفعل تم تسليم أكثر من 50 مركبة استجمام فاخرة لقاعدة سانت موجان الجوية قرب نيوكواي، على بعد 20 ميلا من مكان انعقاد اللقاء الذي سيجمع قادة العالم بمنتجع كاربيس باي جنوب غرب إنجلترا.

واجتمع القادة من كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة في كورنوال من أجل قمة مجموعة السبع السنوية.

وأقام حوالي 1000 شرطي على متن سفينة ترسو أمام ميناء فالموث في كورنوال، بينما سيبقى آخرون على متن شاحنات التخييم الموجودة حاليًا بقاعدة سلاح الجو الملكي قرب نيوكواي.