السيسي ومحمد بن سلمان.. لقاء يعزز الشراكة وحائط ضد التدخلات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعكس لقاء الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عمق الشراكة الاستراتيجية وتوافق الرؤى بين البلدين.

ويرى خبراء أن اللقاء الودي الذي جمع الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمدينة شرم الشيخ المصرية، يؤكد أن البلدين يمثلان ثنائياً مهماً وحائط صد متيناً في مواجهة التدخلات الخارجية.

وأمس، التقى السيسي، ومحمد بن سلمان، في مدينة شرم الشيخ لبحث سبل تطوير العلاقات المشتركة.

وقال الرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي إن اللقاء بولي العهد السعودي تركز على بحث سبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا، مضيفا "أؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي".

وأضاف "لقد توافقت مع ولي العهد السعودي حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

كتلة عربية موحدة

فهد ديباجي، الكاتب والمحلل السياسي السعودي، قال لـ"الخليج 365": "لا شك ‏أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يحمل رسائل عظيمة الأثر، وصور اللقاء لا تظهر حالة الود والبهجة والسعادة فحسب، وإنما تؤكد حالة التماهى فى المواقف والرؤى، وطمأنة الشعوب بأن الشقيقتين الكبيرتين، سند وظهر قوي ومؤثر لهذه الأمة".

واستدل ديباجي على ما قدمته مصر لليبيا والليبيين وما تقدمه السعودية لكل القضايا العربية، وما يقدمانه معا من أجل القضية الفلسطينية، وقال إن "هذه الأمور أكبر دليل على أهمية البلدين بالنسبة للوطن العربي".

وأضاف: "لقد كان لقاء القيادتين يبعثُ الأمل والطمأنينة في نفوس الشعب العربي ويُبشر بمستقبلٍ واعد للمنطقة وفي نفس الوقت تسبب في ارتباك الأعداء وخصوصًا الإخوان المفلسين والحاقدين ومن يكرهون توحيد صف العروبة".



وتابع: "أظهرت الصور المبهجة طبيعة اللقاء والجو الودي بين ولي العهد محمد بن سلمان ورئيس مصر عبدالفتاح السيسي، وهي بألف كلمة مكتوبة، وهو ما يؤكد مستوى التنسيق وعمق العلاقة بين الرياض والقاهرة، وعلى مدى العلاقات السعودية المصرية التي تُعتبر علاقة إستثنائية ضاربة جذورها في عمق التاريخ".

وووفق الديباجي، فإن "البلدين أثبتا في عدة مواقف أن الترتيبات على قدم وساق لتشكيل كتلة عربية موحدة و فعالة تعيد التوازن المفقود في المنطقة، للوقوف ضد قوى إقليمية عدوانية و طاغية ومستعمرة تنتظر الفرصة فقط".

عمق العلاقات



سلمان الأنصاري، الباحث السعودي قال "اللافت في لقاء شرم الشيخ أنه كان لقاء أخوي بدون ما اعتدنا عليه في اللقاءات الرسمية، وهو ما يؤكد أنه لقاء أشقاء، وأن العلاقة بين البلدين هي أكبر وأعمق من أي تحليل يمكن تقديمه".

وتابع في حديث لـ"الخليج 365": "العلاقة بين القاهرة والرياض علاقة ذات خصوصية، تؤكدها المواقف المنسجمة بين القيادتين بل وحتى بين الشعبين".

وذهب الأنصاري وهو رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة الأمريكية (سابراك) إلى أن "لقاء السيسي ومحمد بن سلمان عكس مكانة مصر لدى صانع القرار في السعودية منذ الملك المؤسس الملك عبدالعزيز، وصولًا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز".





ويرى المحلل السعودي أن "العلاقة بين القاهرة والرياض هي من نوع العلاقات المريحة التي تبعث على الاطمئنان واليقين أن نتائجها تصب دائما وأبدا لصالح الدول العربية كافة وليست دولة دون أخرى، وهذا أبرز ما يميز العلاقة بين البلدين".

وأضاف: "القيادتان يحملان معًا هم الأمة العربية، والاستقرار والأمن في المنطقة، خصوصًا في ظل العبث الإيراني الذي لا ينقطع في لبنان واليمن والعراق واليمن وغيرها، وطموحات بعض الدول الإقليمية مثل تركيا أو غيرها، وتدخلها السافر في الشؤون العربية".

متفقا مع ما ذهب إليه الديباجي والأنصاري بشأن دلالات اللقاء، قال المحلل السياسي السعودي خالد المجرشي لـ"الخليج 365" إن " اللقاء يأتي تتويجا للقاءات السعودية المصرية على مدى الشهرين الماضين، حيث استقبل الرئيس المصري ٣ مسؤولين سعوديين في أقل من ٢٤ ساعة خلال الشهر الماضي وهو ما يعكس مدى عمق العلاقات المشتركة بين البلدين".

ومن ضمن القضايا التي التي تصدرت لقاء السيسي ومحمد بن سلمان، بحسب المجرشي "القضية الفلسطينية خاصة بعد الدور الكبير الذي لعبته مصر في وقف اطلاق النار".

حائط صد منيع

إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال لـ"الخليج 365" إن "لقاء السيسي ومحمد بن سلمان عكس طبيعة العلاقات المصرية السعودية والروابط الوطيدة والتاريخية والمتميزة التي تربط الدولتين سواء على المستويين الرسمي أو الشعبي "

وأضاف: "البلدان لديهما ثقل سواء في المنطقة أو العالم العربي.. ودائما نقول إذا توافقت مصر والسعودية فقد توافق العرب".

وراسما صورة حول مدى التوافق بين البلدين، قال "هناك درجة كبيرة من توافق الرؤى والتقارب في مختلف القضايا سواء إقليميا أو دوليا.. هذا التواقق يمثل حائط الصد أمام التدخلات الخارجية".

بدوره، قال مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية لـ"الخليج 365" إن "اللقاء حمل رسالة رئيسية تمثلت في أن العلاقات بين القاهرة والرياض لا يسمح بالمساس بها أو المزايدة عليها"، لافتا إلى أن "هناك ملفات كثيرة مشتركة من الأهمية مناقشتها بين القائدين في مقدمتها القضية الفلسطينية وإرهاصاتها بعد الهدنة وتطورات الاوضاغ في الساحة اليمينة".

ووصف غباشي العلاقة بين البلدين بأنها "علاقة ود وتفاهم وتوافق في الرؤى"، موضحا أن "رمزية انعقاد اللقاء في ظل تطورات المنطق الأهم، حيث عكس اللقاء الشراكة الاستراتيجية الممتدة".

احتفاء الكتروني

وفي السياق ذاته، تصدر هاشتاج #لقاء_محمد_بن_سلمان_والسيسي، موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، معتليا قائمة الهاشتاجات المتداولة في السعودية ومصر.

ونشر المغردون تحت الهاشتاج عبارات ترحيب باللقاء وإشادة بالعلاقات التاريخية والفريدة التي تجمع البلدين.