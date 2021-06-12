عاجل.. وزير الصحة السعودي: التطعيم ضد كورونا شرط أساسي للحج هذا العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت وزارة الصحة السعودية، السبت، أن تحصين الحجاج ضد فيروس كورونا شرط أساسي للحج هذا العام.



وقال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة: "حريصون على أن يكون الحجاج في وضع آمن، ولدينا خبرات واسعة في التعامل مع الأوبئة".

جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وظهور تحورات جديدة له.

وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.