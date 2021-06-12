"الدفاع الأمريكية" تطور تقنية جديدة لإسقاط "الدرونز"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

طورت وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“ صاروخا اعتراضيا يطلق ”قاذفات شائكة قوية“ على الطائرات دون طيار المعادية، تتسبب في سقوطها أرضاً مع الحد من الأضرار الجانبية.



وتقوم تلك القاذفات المشابهة لخيوط رذاذ ”Silly String“ بالتشابك مع مراوح الطائرات دون طيار المعادية، ما يتسبب في فقدان قوة الدفع، ويتسبب في إسقاطها.

ونظرا لأن الطائرات دون طيار أصبحت جزءا أكبر من الحرب الحديثة، فإن القوات المقاتلة تبتكر طرقا أكثر ابتكاراً لإسقاطها أو تعطيلها.

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ووفقا لوكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية (DARPA)، فإن الهدف هو ابتكار تقنية مضادة للطائرات دون طيار لا تسبب الكثير من الأضرار الجانبية مثل المتفجرات.

وسيتم استخدامها في المناطق المأهولة بالسكان، وهي منخفضة التكلفة وقابلة لإعادة الاستخدام، ويمكن إطلاقها بشكل جماعي للتعامل مع تهديدات متعددة.

وتم تطوير التقنية بواسطة شركة ”Dynetics“، وهي مقاول عسكري كشف مؤخرا عن نظام ”Enduring Shield“، وهو نظام سلاح أرضي متنقل مصمم لهزيمة ”أنظمة الطائرات دون طيار وصواريخ كروز والصواريخ والمدفعية وقذائف الهاون“.

كما طورت الوكالة أسلحة أخرى غير قابلة للانفجار ومضادة للطائرات دون طيار وأسلحة اعتراضية أخرى تشبه طائرة صغيرة أكثر أمانا من التدابير المضادة المتفجرة، لكنها لم تصدر مقطع فيديو يكشف عنها.