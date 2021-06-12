شكرا لقرائتكم خبر عن أول اختبار منزلي في الهند للكشف عن «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لونافلا - أ ف ب

تأمل شركة هندية صغيرة ناشئة، أن يسهم اختبارها المنزلي للكشف عن الإصابة بكوفيد، وهو الأول في البلد الواقع جنوب آسيا، في مساعدة السلطات على تحسين قدرات رصد انتشار الفيروس بين السكان البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.

وأطلق الاختبار كوفيسيلف في وقت سابق هذا الشهر، وهو أول اختبار منزلي توافق عليه الهند التي تخرج ببطء من موجة ثانية قوية دفعت المستشفيات ومحارق الجثث إلى قدراتها الاستيعابية القصوى، مع نحو 30 مليون إصابة حتى الآن وأكثر من 350 ألف وفاة.

لكن الكثير من الخبراء يعتبرون أن الأعداد الحقيقية أعلى بكثير، ويعزون ذلك إلى نقص الاختبارات وعدم الدقة في تسجيل أسباب الوفاة.

وشركة «مايلاب ديسكوفري سولوشنز» التي تصنع أيضاً فحوص تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) للكشف عن الإصابات بالفيروس المسبب للإيدز، تقول إن إتاحة الوصول بشكل واسع لاختبار كوفيسيلف البالغ سعره 250 روبية (3,40 دولار) من شأنه أن يخفف الضغط عن المختبرات المنهكة ويحسن قدرات تتبع الإصابات.

يتضمن الاختبار مسحة أنف ورمز «كيو آر» لوصله بتطبيق هاتف نقال يعطي النتيجة في 15 دقيقة. ويرسل النتائج إلى الوكالة العلمية المكلفة بجهود الاستجابة الحكومية للجائحة.

في مصنع الشركة الواقع في بلدة لونافلا بغرب الهند، يقوم موظفون ملتزمون بالإجراءات الصحية بإجراء فحوص دقيقة لمكونات الاختبارات، قبل إرسالها إلى صيدليات في أنحاء البلاد.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمختبر 10 ملايين اختبار في الأسبوع، لكن فيما الاختبار متاح فقط لمستخدمي الهواتف الذكية، فإن تأثيره قد يكون محدوداً، وخصوصاً مع توغل الوباء في الأرياف الهندية، حيث شبكات الهاتف النقال ضعيفة وتغطية الإنترنت متدنية.