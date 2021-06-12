شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يكسر «البروتوكول الملكي» في «قمة السبع» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يتوجب على الضيوف أن يتواجدوا في المكان الذي سيجمعهم بالملكة، قبل وصولها، وليس بعده.. ولكن الرئيس الأمريكي جو بايدن خالف ذلك البروتوكول عندما وصل بعد 5 دقائق من وصول الملكة إليزابيث.

ووصل أسطول سيارات موكب بايدن، المكوّن من 18 مركبة، إلى كورنوال، حيث أقيم حفل استقبال مسائي، للمسؤولين المشاركين في القمة، بعد 5 دقائق من وصول الملكة إليزابيث.

واستضافت الملكة إليزابيث قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في حفل استقبال مسائي، كان مغلقاً أمام معظم وسائل الإعلام، وبحضور أفراد العائلة المالكة وقادة العالم وزوجاتهم.

وشهد الحدث حضور أفراد العائلة المالكة وقادة العالم وزوجاتهم. وانضم الأمير ويليام وزوجته كيت إلى الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، اللذين يشاركان في فعاليات مجموعة السبع للمرة الأولى، بحسب ما ذكرت وكالة «أسوشيتد برس».

والتقت الملكة إليزابيث الثانية خلال الحفل مع الرئيس بايدن وذلك للمرة الأولى منذ توليه السلطة، ليصبح الرئيس الأميركي رقم 13 الذي تلتقي به ملكة بريطانيا منذ اعتلائها العرش قبل 69 عاماً.

ويعد الاجتماع أول مناسبة عامة لأفراد العائلة المالكة منذ وفاة الأمير فيليب زوج الملكة في نيسان / أبريل الماضي.