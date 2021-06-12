شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن قصر الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة الحج والعمرة، السبت، أنه في ضوء ما يشهده العالم من تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وظهور تحورات جديدة له، سيتم حصر التسجيل لأداء فريضة حج العام 1442هـ، على المقيمين والمواطنين من داخل المملكة العربية السعودية فقط.

وكشفت الوزارة، أن إجمالي أعداد حجاج هذا العام سيكون 60 ألف حاج، للمقيمين من كافة الجنسيات والمواطنين داخل المملكة، مؤكدة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في التسجيل للفئات التالية: محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14يوماً، أو محصن متعافٍ من الإصابة.

