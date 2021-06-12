فرنسا تطالب بريطانيا بـ«الالتزام بوعدها» للاتحاد الأوروبي بشأن «بريكست»

كاربيس - أ ف ب

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون باحترام «الوعد الذي قطعه للأوروبيين» في إطار اتفاق بريكست، حسبما أعلن الإليزيه، وسط خلاف حول قواعد جديدة للتجارة في إيرلندا الشمالية.

وقال الرئيس الفرنسي: إنه على استعداد لإعادة إطلاق العلاقات الفرنسية ـ البريطانية؛ لكنه «شدد على أن إعادة الإطلاق هذه تفرض أن يحترم البريطانيون وعدهم للأوروبيين والإطار الذي حددته اتفاقات بريكست» حسبما أعلن الإليزيه بعد لقاء بين ماكرون وجونسون على هامش قمة مجموع الدول السبع.