قتيلان بانفجار داخل منجم في كولومبيا والبحث عن محاصرين

بوغوتا- أ ف ب

لقي شخصان على الأقل مصرعهما وحوصر سبعة آخرون إثر انفجار داخل منجم فحم في سوشا بوسط كولومبيا، وفق ما ذكرت وكالة المناجم الوطنية الخميس.

كما أنقِذ ثلاثة جرحى في الموقع الذي احتشد فيه عناصر من الشرطة والصليب الأحمر فضلاً عن مهندسين من أجل المشاركة في البحث.

وقالت الوكالة في بيان إن الحادث ربما يكون ناجماً عن تراكم غاز الميثان وغبار الفحم في منجم ديامانتي 5.

وأحصت البلاد 171 ضحية لحوادث قطاع التعدين في عام 2020 مقابل 82 في العام السابق.