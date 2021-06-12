شكرا لقرائتكم خبر عن القوة الجوية يضرب موعداً مع الزوراء في نهائي كأس العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تأهل فريق القوة الجوية لكرة القدم، إلى نهائي كأس العراق، بعد فوزه على فريق الكرخ بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الشعب الدولي.

وقدّم الفريقان مباراة متوسطة المستوى كانت الأرجحية فيها تصب لصالح القوة الجوية الذي افتقد ستة لاعبين من تشكيلته الأساسية بسبب التحاقهم مع منتخب العراق الأول الذي يخوض الآن التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وأمم آسيا 2023.

لكن مع ذلك تمكن من تسجيل هدفين عن طريق اللاعب فرانك الفيس "هدف في مرماه عن طريق الخطأ" في الدقيقة 35، وحمادي أحمد في الدقيقة 59، وأضاع الأخير ركلة جزاء في الدقيقة 62، بينما تمكن لاعب الكرخ حسن عبد الكريم من تسجيل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 86.

وقد حاول لاعبو الكرخ في الدقائق المتبقية إدراك التعادل، إلا أن الوقت لم يكن كافياً أمامهم لتحقيق هذه الغاية، ليودعوا البطولة.

وبذلك تأهل القوة الجوية الى نهائي كأس العراق ليضرب موعداً مع غريمه فريق الزوراء الذي تأهل هو الآخر للمباراة النهائية بعد أن تمكن من الفوز على الشرطة بهدفين دون مقابل.