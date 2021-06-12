شكرا لقرائتكم خبر عن فيلادلفيا يهزم أتلانتا ويتفوق في سلسلة قبل نهائي القسم الشرقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيلادلفيا - رويترز

أحرز جويل إمبيد 27 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة وصنع ثماني تمريرات حاسمة ليقود فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز للفوز 127-111 على مضيفه أتلانتا هوكس في المباراة الثالثة من السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات في قبل نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل إمبيد وزميله بن سيمونز 11 نقطة لكل منهما في الربع الثالث الذي تغلب فيه سيفنتي سيكسرز على هوكس 34-19.

وانتزع فيلادلفيا التقدم 2-1 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات قبل خوض المباراة الرابعة يوم الاثنين في أتلانتا.

وبلغ توبياس هاريس (22 نقطة)، 20 نقطة للمباراة السادسة على التوالي.

وأنهى سيمونز المباراة برصيد 18 نقطة وسبع تمريرات حاسمة، وأحرز فرقان كوركماز 14 نقطة بينها 11 في الربع الأول بعدما سنحت له فرصة المشاركة لفترة أطول على حساب داني جرين الذي غادر الملعب في الربع ذاته بعد إصابته في ربلة ساقه اليمنى ولم يشارك بعدها.

وفي المقابل، سجل تراي يونج 16 من 28 نقطة في الشوط الأول لهوكس، الذي توقفت انتصاراته على أرضه عند 13 مباراة.

وأضاف جون كولينز 23 نقطة، بينما أحرز بوجدان بوجدانوفيتش 19 نقطة ودانيلو جاليناري 17 نقطة لأصحاب الأرض.