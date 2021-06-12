عودة شريف دسوقي للتمثيل

القاهرة:”الخليج 365”

أعلن الممثل الشاب مصطفى درويش، عن بدء تصوير أول مشاهد الجزء الثاني من مسلسل «بـ 100 وش»، مشيراً إلى أن المشاهد الأولى له في التصوير ستجمع بينه وبين الفنان شريف دسوقي، بعد تعافيه من عملية بتر قدمه خلال الأيام الماضية.

دسوقي انتقل مؤخراً من مستشفى «دار الشفا» الذي كان يتمم فيه مرحلة علاجه عقب الجراحة التي أجراها لبتر قدمه مؤخراً، إلى أحد المستشفيات الخاصة للتأهيل النفسي، وتركيب طرف صناعي.

يذكر أن دسوقي جسد شخصية «سبعبع» في الجزء الأول من المسلسل الكوميدي «بـ100 وش» الذي عرض في موسم الدراما الرمضانية قبل الماضي، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً جداً، ووصفه الجمهور والنقاد بأنه يمثل عودة قوية للأعمال الكوميدية النظيفة، وشارك في بطولته نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، علا رشدي، دنيا ماهر، لؤي عمران، محمد عبد العظيم، وسلوى محمد علي، من قصة أحمد وائل، سيناريو وحوار عمرو الدالي.