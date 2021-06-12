شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تهدي «الإمارات للمعاقين بصرياً» قانون الحماية من العنف الأسري بطريقة «برايل»‏ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أهدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً نسخة من كتاب «قانون الحماية من العنف الأسري» الذي أصدرته شرطة الشارقة بلغة «برايل» مترجم بطريقة برايل، ومخصص لأصحاب الهمم من فئة ‏المعاقين بصرياً، ‏يتحدث حول نشر المعرفة والثقافة القانونية، وبيان مفهوم العنف الأسري ‏وأنواعه، وسبل الحماية، وغيرها من الأحكام التي تساهم في تماسك الأسرة واستقرار ‏المجتمع.

جاء ذلك خلال زيارة سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، يرافقه المقدم دكتور رقية جاسم المازمي مدير مركز الدعم الاجتماعي، والملازم أول طليعة السعدي مدير فرع ‏الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا الجريمة‏ بالمركز، بهدف تعزيز إطار التعاون البناء مع المتعاملين في المجتمع من ذوي الإعاقة، وتطوير أطر ‏التواصل ‏والاستماع إلى مقترحاتهم الهادفة إلى تنمية وتطوير الخدمات الشرطية بما يتلاءم مع هذه الفئة، وكان في استقبالهم عادل الزمر رئيس مجلس إدارة ‏ الجمعية، وعدد من المسؤولين بها.

واطلع اللواء الشامسي خلال الزيارة على الخدمات والجهود التي تقدمها الجمعية لذوي ‏الإعاقة البصرية لدمجهم في المجتمع وإكسابهم المهارات الأساسية التي تجعل منهم ‏أعضاء منتجين وفاعلين في المجتمع، واستمع إلى المقترحات التطويرية التي ‏ترفع من مستوى الخدمات المقدمة في الإدارة، وتصب في مصلحة العمل.

وأشار الشامسي إلى أن هذه الزيارة تأتي استجابة لتوجهات واهتمام قيادتنا الحكيمة بهذه الفئة من أبناء المجتمع، ‏ونحرص في شرطة الشارقة على تعزيز مسؤوليتنا المجتمعية، والأمنية من خلال تعريف هذه الفئة بحقوقها وما لها وما عليها، ومكانتها في المجتمع، مؤكداً أن كل فرد من ذوي الإعاقة البصرية هو جزء لا يتجزأ من المجتمع.