شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ثانية في شدق حوت أحدب.. صياد يروي قصة نجاته من موت محتم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - أ ف ب

في قصة قد تبدو من نسج الخيال لو لم يجزم بصحتها متخصصون في سلوك الحيتان، نجا صياد في ولاية ماساتشوستس الأمريكية من موت محتم، الجمعة، بعدما «ابتلعه» حوت أحدب لفترة وجيزة قبل أن يقذفه حياً في المحيط.

وكتب الصياد مايكل باكارد المتحدر من بروفينستاون على مسافة حوالي مئتي كيلومتر شرق بوسطن: «مرحباً جميعاً، أريد أن أوضح لكم ما حصل معي اليوم»، وذلك بعدما وصلت أصداء هذه القصة إلى صحيفة «كايب كود تايمز» المحلية.

وأضاف: «كنت أغطس لأصطاد جراد البحر (الروبيان) عندما حاول حوت أحدب التهامي. بقيت في شدقه المغلق مدة 30 إلى 40 ثانية، قبل أن يصعد إلى السطح ويقذفني. جسمي مليء بالكدمات، لكن لم يُكسر أي من عظامي. أشكر فرق الإغاثة في بروفينستاون لعنايتهم ومساعدتهم».

ورداً على سؤال لقناة «سي بي اس ان بوسطن» المحلية، أوضح مايكل باكارد أنه كان يغطس على عمق حوالي 13 متراً عندما شعر فجأة بضربة قوية وكل شيء أصبح أسود.

وقد ظنّ في بادئ الأمر أنه تعرض لهجوم من سمكة قرش. لكن فيما بقي قادراً على التنفس بفضل جهاز الغطس، لم يكن يشعر بأي ألم ناجم عن عضة قرش، وقال «عندها أدركت ما يحصل وقلت يا إلهي، أنا في شدق حوت يحاول ابتلاعي».

وأضاف:«كنت أفكر في أنني (...) سأموت. فكرت في أطفالي وزوجتي وفي أن الخروج من هنا مستحيل. وفجأة، عاد الحوت إلى السطح وبدأ تحريك رأسه وقذفني في الهواء وهبطت في المياه. كنت طليقاً وأطفو ببساطة... لم أكن أصدق أنني خرجت سالماً وها أنا هنا أروي ما حصل معي».