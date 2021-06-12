مصادر برلمانية تكشف لـ"الخليج 365" عن موعد مناقشة التأمين الموحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت مصادر برلمانية إن قانون التأمين الموحد يهدف إلى توحيد شركات التأمين النوعية، موضحةً أنه يستلزم مناقشات عديدة؛ لا سيما لتنوع شركات التأمين.

وأضافت المصادر، خلال حديثها إلى "الخليج 365" اليوم السبت، أن القانون الذي أُحيل إلى مجلس الشيوخ تعتزم اللجنة الاقتصادية بالمجلس فتح حوار مجتمعي بشأنه، كاشفًا عن أن اللجنة سترجئه إلى دور الانعقاد المقبل لـ"الشيوخ".

وأوضحت المصادر أن اللجنة تعتزم فتح حوار مجتمعي بشأنه مع الشركات متعددة الاختصاص بالتأمين، مضيفةً: تأتي هذه الخطوة نظرًا لأنها سوق من أهم الأسواق في العالم.

وأكدت المصادر أن القانون سيحدث نقلة نوعية في السوق المصرية وسيمكن شركات التأمين المصري من المنافسة على المستوى الخارجي.

وأشار مصدر آخر، عضو بالشيوخ رافضًا ذكر اسمه، إلى أن القانون سيعمل على رفع رؤوس الأموال ويوحد مفاهيم التأمين ويجعل الشركات متعددة التخصص منعًا للإفلاس، شارحًا: "لو تخصصت شركة في التأمين ضد واقعة معينة قد يأتي حادث كبير بقيمة تعويضات كبيرة يؤدي إلى إفلاسها، ولكن تعدد التخصصات سينقذ أية شركة تأمين من مثل هذه الوقائع".