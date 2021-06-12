بدء العمل في تنفيذ المحور الساحلي بمدخل مدينة العريش

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:

أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم السبت أن فريقًا فنيًا يتولى حالًيا التجهيز لبدء العمل في المحور الساحلي من ناحية مدخل مدينة العريش من ناحية الغرب.

وقال المحافظ، إنه يجري تنفيذ أعمال التشوين للبدء فى تنفيذ طريق نموذجي على المحور الدائري لمدينة العريش، إضافة إلى ما يجري تنفيذه من أعمال بالمحور الرئيسي من الريسة وحتى أبي صقل جهة الشرق.

وأضاف شوشة ، أنه جرى البدء في تنفيذ مشروع طريق "العريش ـ الحفن" بعرض 6 حارات في الاتجاهين بتمويل من الخطة الاستثمارية لمنطقة تعمير سيناء للعام المالي الحالي.

ويتضمن مشروع تطوير مدينة العريش، تنفيذ 3 محاور رئيسية، تشمل محور الفاتح من بوابة مدينة العريش وحتى الرئيسية، ويضم 3 حارات في كل اتجاه لتستوعب التوسعات القادمة للمدينة.

وكذا يجري تطوير محوري شارع الجيش وأسيوط حتي حي المساعيد ليصبح 3 حارات في كل اتجاه، ومحور الطريق الدائري القديم ليصبح 4 حارات في كل اتجاه مع وجود جزيرة في المنتصف تحسبًا للتوسعات المستقبلية.

واختتم المحافظ، أنه جرى رصد نحو نصف مليار جنيه، لتطوير المحاور بمدينة العريش.