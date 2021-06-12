وكيل تعليم شمال سيناء يتابع تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:

تفقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم السبت، أعمال تصحيح امتحان إتمام مرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية.

وقد بدأت أعمال التصحيح فى جميع المواد الدراسية فى وقت واحد، قد بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات ٨٨٠١ طالب وطالبة.

وشدد وكيل الوزارة، خلال متابعته تصحيح مادة اللغة العربية، بإحدى مدارس العريش، على بضرورة تصحيح ورقة إجابة الطالب بكل دقة.

كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم، كنترول شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية.

وأشاد "رضوان" بالجهود المبذولة من قبل المشاركين فى أعمال الامتحانات، للتغلب على الظروف التى تمر بها المحافظة.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم، الامتحانات العملية بمدرسة العريش الفنية الفندقية والخدمات السياحية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠، إذ أدى ٤٤ طالبًا وطالبة لتخصص مطعم ومطبخ الامتحان بنسبة حضور ١٠٠%.